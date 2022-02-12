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Сегодня, 16:05

«Еще 300 метров — и мы бы выиграли». Что думают скандинавы о золоте наших девушек в лыжной эстафете

Скандинавские СМИ отметили силу олимпийских чемпионок из сборной России по лыжным гонкам
Николай Егорычев
Корреспондент
Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова на финише эстафеты в Пекине.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Sport1.
Ilta Lehti.
Sport1.
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Эмоциональная гонка получила отклик в СМИ и соцсетях.

Российские спортсмены завоевали третью золотую медаль на Играх в Пекине. Сегодня наши девушки стали лучшими в лыжной эстафете (4x5 км). Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова опередили немок, шведок, финок и норвежек.

«СЭ» собрал самые яркие высказывания из зарубежной прессы и соцсетей по этому поводу.

12&nbsp;февраля. Чжанцзякоу. Вероника Степанова (слева) радуется золотой медали в&nbsp;эстафете с&nbsp;Юлией Ступак, Татьяной Сориной и&nbsp;Натальей Непряевой. Мы ждали этого чуда 12 лет! Россиянки одержали эмоциональную победу в лыжной эстафете

Главный тренер сборной Швеции рад неудаче норвежек

Для немок серебро стало неожиданностью. При этом сборная Германии даже лидировала до последнего этапа, пока в дело у нашей команды не вступила Вероника Степанова. «Крель не смогла устоять перед мощью россиянки», — говорится в статье издания Sport1.

Это серебро стало первой медалью для немок на крупных соревнованиях за последние восемь лет. «Это невероятно», — сказала дебютантка Олимпийских игр Катерина Зауэрбрай.

Sport1.
Sport1.

«Еще 300 метров — и мы бы выиграли, — уверена шведка Йонна Сундлинг. — Но я очень рада и горжусь тем, как команда выступила сегодня». Сборная Швеции уступила России более 20 секунд.

Sport1.
Sport1.

«Горькое разочарование» — с таким заголовком вышла статья на финском сайте Ilta Lehti. На финише Криста Пармакоски уступила Сундлинг всего полсекунды. Финны отдали должное Юлии Ступак, которая бежала за нашу команду на первом этапе. «Ступак поразила своей скоростью в начале гонки», — написал финский журналист Вински Виртанен.

Ilta Lehti.
Ilta Lehti.

Норвежки во главе с Терезой Йохауг неожиданно заняли лишь пятое место. Сильно сказалось на конечном результате падение Тириль Венг, бежавшей на первом этапе. «Сегодня я чувствовала себя хорошо, была отлично готова к гонке...» — с сожалением сказала Тириль сайту TV2.

Неудаче сборной Норвегии оказался рад главный тренер шведок Стефан Томсон. «Всегда приятно обыграть Норвегию. Вдвойне приятно взять медаль», — признался он после гонки.

Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и&nbsp;Вероника Степанова на&nbsp;награждении. «В министры спорта не хочу! Я люблю свою команду и свою работу». Эмоции Вяльбе после исторического золота в эстафете

Как лучшая лыжница планеты не смогла догнать Непряеву и Хенниг?

Несмотря на падение Венг, норвежцы были уверены в том, что Йохауг вытащит их сборную в призы. «Вы не верите, что лучшая лыжница планеты может догнать Непряеву и Хенниг? В гонке на 10 километров она опередила их на 31 и 43 секунды соответственно», — заявил норвежский комментатор Йонас Берг-Йонсен.

«Слезы радости России. Супер-Степанова приносит победу своей команде в женской эстафете», — написал аккаунт итальянского спортивного сайта Fondo Italia в Twitter.

Впечатляющий снимок разместило Европейское пресс-фото-агентство:

Олимпиада
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
Наталья Непряева
Татьяна Сорина (Алешина)
Юлия Ступак (Белорукова)
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