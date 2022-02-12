Эмоциональная гонка получила отклик в СМИ и соцсетях.

Российские спортсмены завоевали третью золотую медаль на Играх в Пекине. Сегодня наши девушки стали лучшими в лыжной эстафете (4x5 км). Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова опередили немок, шведок, финок и норвежек.

«СЭ» собрал самые яркие высказывания из зарубежной прессы и соцсетей по этому поводу.

Главный тренер сборной Швеции рад неудаче норвежек

Для немок серебро стало неожиданностью. При этом сборная Германии даже лидировала до последнего этапа, пока в дело у нашей команды не вступила Вероника Степанова. «Крель не смогла устоять перед мощью россиянки», — говорится в статье издания Sport1.

Это серебро стало первой медалью для немок на крупных соревнованиях за последние восемь лет. «Это невероятно», — сказала дебютантка Олимпийских игр Катерина Зауэрбрай.

Sport1.

«Еще 300 метров — и мы бы выиграли, — уверена шведка Йонна Сундлинг. — Но я очень рада и горжусь тем, как команда выступила сегодня». Сборная Швеции уступила России более 20 секунд.

Sport1.

«Горькое разочарование» — с таким заголовком вышла статья на финском сайте Ilta Lehti. На финише Криста Пармакоски уступила Сундлинг всего полсекунды. Финны отдали должное Юлии Ступак, которая бежала за нашу команду на первом этапе. «Ступак поразила своей скоростью в начале гонки», — написал финский журналист Вински Виртанен.

Ilta Lehti.

Норвежки во главе с Терезой Йохауг неожиданно заняли лишь пятое место. Сильно сказалось на конечном результате падение Тириль Венг, бежавшей на первом этапе. «Сегодня я чувствовала себя хорошо, была отлично готова к гонке...» — с сожалением сказала Тириль сайту TV2.

Неудаче сборной Норвегии оказался рад главный тренер шведок Стефан Томсон. «Всегда приятно обыграть Норвегию. Вдвойне приятно взять медаль», — признался он после гонки.

Как лучшая лыжница планеты не смогла догнать Непряеву и Хенниг?

Несмотря на падение Венг, норвежцы были уверены в том, что Йохауг вытащит их сборную в призы. «Вы не верите, что лучшая лыжница планеты может догнать Непряеву и Хенниг? В гонке на 10 километров она опередила их на 31 и 43 секунды соответственно», — заявил норвежский комментатор Йонас Берг-Йонсен.

du kj?per ikke resonnementet at verdens desidert beste skil?per p? kvinnesiden kunne hentet 12 sek p? Nepryaeva og Hennig? P? 10 km slo hun dem med hhv 31 og 43 sek. — Jonas Bergh-Johnsen (@ESNJonas) February 12, 2022

«Слезы радости России. Супер-Степанова приносит победу своей команде в женской эстафете», — написал аккаунт итальянского спортивного сайта Fondo Italia в Twitter.

Sci di Fondo, Olimpiadi Pechino 2022 — Lacrime di gioia per la Russia: super Stepanova le regala l'oro in staffetta! https://t.co/cV5wRjqFmF — Fondo Italia (@FondoItalia) February 12, 2022

Впечатляющий снимок разместило Европейское пресс-фото-агентство: