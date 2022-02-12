Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова — последняя, кто выигрывал эстафетное золото в 2006-м. А еще она была самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыж, пока не появилась наш 21-летний финишер Вероника Степанова

Чепалова имеет к пекинскому олимпийскому триумфу самое прямое отношение. Она — одна из тех, кто последний раз, в 2006 году в Турине, выигрывал для нас женскую лыжную эстафету. Золотое поколение, которое выкашивало все дистанции подряд, закончилось как раз на Чепаловой. Потом была пара десятилетий паузы, пока не появились нынешние девчонки-героини.

Юлия Чепалова. Фото Александр Вильф, «СЭ» Александр Вильф, Фото «СЭ»

А еще Чепалова вплоть до субботы была самой молодой олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в истории. В 1998-м в Нагано она в 21 год выиграла гонку на 30 км свободным стилем. Но теперь титул отобрала Вероника Степанова — финишер нашей золотой эстафеты в Пекине. Причем Степанова младше Чепаловой образца 1998-го буквально на 10 дней: у Юлии день рождения 23 декабря, а у Вероники — 4 января!

Сейчас вся молодежь живет как Степанова, для них это норма

— Эмоции зашкаливают, прям до мурашек, — сказала Чепалова. — Я очень счастлива, что у девчонок появилась эта золотая медаль, спустя 15 лет! И они удержали эту планку, показали тот результат, на который мы все надеялись.

— Отрываться с первых метров, как Юлия Ступак, — это был большой риск?

— Юля и Наташа Непряева шли ва-банк. После прошлых неудач такое бывает. Честно, мне было немного страшно, потому что я знаю, что такое высота и как на высоте может вырубить. Но девчонки додержали отрыв максимально. Таню Сорину, как мне показалось, подвели лыжи. Когда на спуске от тебя уезжают, знаете, как обидно? Я так переживала за нее, как будто сама бежала. Но при этом Таня все равно стойко сумела пройти свой этап и ничего не проиграть.

— Вероника Степанова прошла финишный этап просто идеально?

— Да, просто умничка! Тихим сапом тянула-тянула, а под конец поднажала — и все. Это было очень грамотно. Притом что немки меня очень сильно удивили. Первые два этапа у них были настолько на высоте по технике, что я даже побаиваться начала. Когда Вероника первой финишировала, я хотела даже слезу пустить. 21-летняя девочка с Дальнего Востока, наконец, взяла у меня эстафету и стала олимпийской чемпионкой. Спустя, получается, целых 24 года. Все очень заслуженно и по делу!

— Степанова очень отличается от других российских лыжниц: активно ведет соцсети, всегда подчеркивает, что не волнуется и никого не боится...

— Самое главное, чтобы эта олимпийская медаль никого не подкосила. По себе знаю, что сейчас нужно будет все это осмыслить и достойно идти с этим титулом дальше. А что касается Ники, мне кажется, сейчас вся молодежь так живет. Для них это норма, им это никак не мешает, если не наоборот помогает. Может, нам еще поучиться у них надо?

С норвежцами повела бы себя так же, как Вяльбе

— В мужской эстафете повторим успех женской?

— За ребят я буду очень сильно переживать, даже больше, чем за девчонок. Потому что у нас там очень сильные результаты, и безумно хочется, чтобы мы всем показали большой-большой кулак.

— Сергей Устюгов на финише — это риск?

— Да, риск. Но я думаю, если Сергею дали этот шанс, он его использует. По-другому не должно быть.

— Что думаете про конфликт Елены Вяльбе с норвежскими журналистами?

— Елена Валерьевна — спортсменка, она человек прямой, жесткий. Я бы так же себя повела: если что-то не нравится — лучше сразу так и сказать. Норвежская пресса себя ведет неэтично и некрасиво. Пусть на себя сначала посмотрят в зеркало, а потом нам что-то говорят.

— Вас ведь в свое время тоже норвежская пресса задевала?

— Конечно. Меня не только норвежцы, меня почти весь мир задевал. Конечно, многое хотелось сказать еще тогда. Но я была действующей спортсменкой, да и сейчас, в целом, драться ни с кем не хочу. Давайте лучше уважать друг друга. А кидаться обидными словами не нужно. Это не украшает наш вид спорта.