«Меня здесь вообще могло не быть». Герой спринта Терентьев был на грани непопадания в Пекин
Олимпийские игры-2022. Лыжные гонки
Мужчины. Спринт (С). Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,06
2. Федерико Пеллегрино (Италия) — 0,26
3. Александр Терентьев (Россия) — 1,31
4. Йони Мяки (Финляндия) — 2,12
5. Артем Мальцев (Россия) — 3,59
6. Оскар Свенссон (Швеция) — 6,17
Александр Терентьев — открытие этой спортивной зимы. То ярчайшая победа на старте Кубка мира, теперь — личная олимпийская бронза и возможность улучшить этот результат в командном классическом спринте, куда юный спортсмен заявлен в паре с Александром Большуновым. А ведь 22-летний Терентьев прилетел в Пекин всего пару дней назад.
— Что за травма у вас была в Италии?
— Да на интервальной тренировке упал. Вроде не так страшно, но продолжать работать дальше не мог. Иначе меня вообще могло тут не быть.
— Даже так?
— Да, все серьезно.
— Напрягало, что все уже в Пекине, а вы еще в Италии?
— Конечно. За пять дней до Олимпийских игр я даже удалил Instagram, чтобы не отвлекаться. Терзало, что не поехал сюда со всеми. Сегодня установлю приложение обратно.
— Медали Большунова, Спицова и Непряевой настраивали на оптимизм?
— Конечно. Смотрел эту гонку — и меня прямо мотивировало происходящее.
— После этой бронзы Китай — ваша любимая страна?
— Не, моя любимая страна — Россия.
— Утром предполагали, что день завершится вот так?
— Нет. Думал, будет лучше. Если серьезно, перед финалом я понимал, что медаль реальна.
— Клебо сегодня можно было обыгрывать?
— Он очень силен. И мне еще нужно очень много тренироваться, чтобы обойти его.
— При этом в коньке вы прогрессируете на глазах.
— Вопросов еще полно. Есть куда совершенствоваться.
— Китаец Ванг многих поразил.
— Еще как! Надеюсь, мы увидим его на Кубке мира.
— Предчувствия утром какие-то были?
— Самочувствие было хорошее. Вышел на пробежку — так легко. Почувствовал, что в этот день можно вершить дела. Акклиматизации, кстати, пока не ощущаю. Прекрасно чувствую себя. Ложусь в 22.00 и сразу засыпаю. Сплю хорошо.
— Следующая цель?
— Выспаться.