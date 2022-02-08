«Меня здесь вообще могло не быть». Герой спринта Терентьев был на грани непопадания в Пекин

Интервью недавнего юниора после бронзы в олимпийском спринте.

Олимпийские игры-2022. Лыжные гонки

Мужчины. Спринт (С). Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,06

2. Федерико Пеллегрино (Италия) — 0,26

3. Александр Терентьев (Россия) — 1,31

4. Йони Мяки (Финляндия) — 2,12

5. Артем Мальцев (Россия) — 3,59

6. Оскар Свенссон (Швеция) — 6,17

Александр Терентьев — открытие этой спортивной зимы. То ярчайшая победа на старте Кубка мира, теперь — личная олимпийская бронза и возможность улучшить этот результат в командном классическом спринте, куда юный спортсмен заявлен в паре с Александром Большуновым. А ведь 22-летний Терентьев прилетел в Пекин всего пару дней назад.

— Что за травма у вас была в Италии?

— Да на интервальной тренировке упал. Вроде не так страшно, но продолжать работать дальше не мог. Иначе меня вообще могло тут не быть.

— Даже так?

— Да, все серьезно.

— Напрягало, что все уже в Пекине, а вы еще в Италии?

— Конечно. За пять дней до Олимпийских игр я даже удалил Instagram, чтобы не отвлекаться. Терзало, что не поехал сюда со всеми. Сегодня установлю приложение обратно.

— Медали Большунова, Спицова и Непряевой настраивали на оптимизм?

— Конечно. Смотрел эту гонку — и меня прямо мотивировало происходящее.

— После этой бронзы Китай — ваша любимая страна?

— Не, моя любимая страна — Россия.

— Утром предполагали, что день завершится вот так?

— Нет. Думал, будет лучше. Если серьезно, перед финалом я понимал, что медаль реальна.

— Клебо сегодня можно было обыгрывать?

— Он очень силен. И мне еще нужно очень много тренироваться, чтобы обойти его.

— При этом в коньке вы прогрессируете на глазах.

— Вопросов еще полно. Есть куда совершенствоваться.

— Китаец Ванг многих поразил.

— Еще как! Надеюсь, мы увидим его на Кубке мира.

— Предчувствия утром какие-то были?

— Самочувствие было хорошее. Вышел на пробежку — так легко. Почувствовал, что в этот день можно вершить дела. Акклиматизации, кстати, пока не ощущаю. Прекрасно чувствую себя. Ложусь в 22.00 и сразу засыпаю. Сплю хорошо.

— Следующая цель?

— Выспаться.