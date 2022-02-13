Финишер сборной России и его невероятный путь к олимпийскому эстафетному финишу с флагом.

После вылета в полуфинале олимпийского спринта, где он рассчитывал на медаль, Устюгов признался: «Я просрал главную гонку восьми лет». Оказывается, так бывает: можно проиграть главную гонку восьмилетия, но выиграть — главную в жизни.

Высшая справедливость

После золотого финиша Устюгова с флагом была масса эмоций. Елена Вяльбе танцевала, а Саша Большунов обнимался со всеми, даже забыв об опасности заразиться ковидом. Хором кричали «ура!» сервисеры и Леша Червоткин с Денисом Спицовым. Для всех этот момент значил только абсолютное счастье.

И только Устюгов был словно в стороне. Хотя именно за него все радовались в первую очередь.

«Я бежал и думал о Мальцеве», — вот первые слова Сергея после того, как он сошел с пьедестала. Артем Мальцев — товарищ, сосед по комнате, а еще тот самый человек, который оказался в этой эстафете пятым лишним. Если судить по результатам на Олимпиаде, бежать в Пекине должен был Артем. Если по бэкграунду всей карьеры — то однозначно Устюгов.

Это, на самом деле, все, что нужно знать об Устюгове. На пике всей своей лыжной жизни он думает о товарище, который мог быть на его месте. Наверное, именно поэтому путь Устюгова к олимпу получился настолько долгим и сложным. В профессиональном спорте гораздо проще, когда думаешь только о себе, а не о тех, кто рядом.

Я не знаю ни одного человека, кто не был бы рад решению тренеров поставить на четвертый этап именно Устюгова. Хотя по-спортивному все было неоднозначно. И справился бы с задачей не упустить лидерство не только Мальцев, но вообще кто угодно в нашей сборной. Но есть какая-то высшая справедливость в том, что олимпийским чемпионом стал Сергей. Хотя ему сейчас словно даже неудобно за то, что команда привезла ему золото.

Нотка, которая трогает любое сердце

Устюгов — лучшее, что было в российских лыжах за последние восемь лет. Это он после схода поколения Легкова и Вылегжанина показал, что дальше все может быть еще круче. Он побеждал на «Тур де Ски» и чемпионате мира и получил трогательное прозвище Лосенок. Если бы не Устюгов, Большунову и остальным, кто шел за ним, было бы гораздо сложнее. А Устюгов мучился с травмами, болел ковидом, не попал на Олимпийские игры 2018 года из-за решения МОК... Есть немало хороших спортсменов, кому не везет. Но в Сергее есть что-то особенное, есть нотка, которая трогает любое сердце.

Не зря говорят, что на включении Устюгова в эстафетный состав настаивала и Елена Вяльбе. Та самая Вяльбе, которая годами жестко критиковала Сергея и его тренера. Но Елена Валерьевна все-таки не только руководитель, но и бывшая спортсменка. Она сама закончила карьеру эстафетной победой, вот только бежала на Играх-98 в Нагано третий этап, а не четвертый. Она точно знала, что уйти просто так, без олимпийской медали, Устюгов не может и не должен.

Устюгов точно больше не будет бегать на Олимпиадах: в Пекине он не выступит ни в марафоне, ни в командном спринте, а еще на четыре года до Милана наверняка не останется. Возможно, Сергей вообще уйдет уже по окончании этого сезона. Сейчас в его глазах такое опустошение, что о будущем лучше даже не спрашивать.

Дома Устюгова ждут дочка и жена, в апреле родится второй ребенок. Он часто не был готов подчинить спорту абсолютно всю свою жизнь — в отличие, например, от Большунова, который так делает не задумываясь. Это совсем не помогало в спорте, но разве на спорте жизнь заканчивается?