Двукратный олимпийский чемпион Большунов признался в любви к Китаю после победы в эстафете

Олимпийские игры-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4х10 км

1. Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов) — 1:54.50,7

2. Норвегия (Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунн, Йоханнес Клебо) — отставание 1.07,2

3. Франция (Ришар Жюв, Юго Лапалю, Клеман Парис, Морис Манифика) — +1.16,4

Это была самая сумбурная микст-зона, какую только можно вообразить. Момент, когда хотелось танцевать и кричать «ура», а не задавать вопросы. Сергей Устюгов так и сказал: мол, сейчас не готов, давайте после Олимпиады пообщаемся. Слишком велико было напряжение. После такого либо плясать от счастья, либо — полное опустошение, как у Устюгова.

Червоткин: «Боялся, что что-то может пойти не так»

— Леш, волновался перед своим этапом, учитывая, что в скиатлоне и в индивидуальной гонке до этого было очень тяжело? — вопрос Червоткину, который на первом этапе сделал основной задел.

—Переживал, конечно, боялся, что что-то может пойти не так. В индивидуальной гонке тоже переживал, но у меня второй круг был лучше, чем первый. На первом кругу я проиграл 43 секунды, а на втором — 13 или 14 секунд. Тут было главное не броситься.

— Что для тебя значит эта победа?

— Мы рубились за страну, за всех нас. За всех людей, которые стоят за нами, начиная с первого тренера. Все благодаря им.

Большунов: «Китай, я люблю тебя! Это лучшее место»

— Я понимал, что надо как минимум удержать преимущество, которое я получил, — сказал Александр Большунов, который стартовал на втором этапе. — Темп уже был задан Алексеем. Мое дело было удерживать. Рад, что получилось еще и добавить. Сегодня лыжи сработали, сервис отработал отлично. На третьем круге у меня получилось еще добавить и практически до минуты довести отставание второй команды.

— Теперь Китай для вас как вторая родина?

— Я уже и Елене Валерьевне (Вяльбе. — Прим. «СЭ») говорил об этом. Китай, я люблю тебя! Это лучшее место.

— Приедете сюда в отпуск, когда снимут все ограничения?

— Конечно!

— Накануне вы говорили, что хотите провести собрание с парнями и поговорить, как выигрывать золото?

На этих словах Большунов переглянулся с товарищами, и все рассмеялись.

— Тренеры разумно поступили, — сказал Александр. — Все правильно сделали. Расстановку правильную поставили. Я не сомневался в мужиках, что каждый выйдет и отработает свой этап просто великолепно. Так и получилось.

Спицов: «Два дня перед эстафетой меня колбасило»

— Денис, даже Елена Валерьевна сказала, что вам сегодня было очень тяжело. — вопрос Спицову, который стартовал на третьем этапе.

— Действительно, сегодня самая тяжелая гонка за всю мою карьеру. Сколько я ни бегал, никогда так не мандражировал, не настраивался на эстафету. Два дня меня просто колбасило, потому что я понимал: сегодня реальный шанс, когда я могу выиграть эту золотую медаль. Однако когда я увидел прогноз погоды, меня одолел еще больший мандраж. Я переживал за работу сервиса. Но ребята сегодня великолепно справились. Мы олимпийские чемпионы! Эта мечта каждого спортсмена осуществилась.

— Снегопад сильно сказался на ходе гонки?

— Когда я начал свой этап и поехал первым, лыжню уже прилично припорошило снегом. Казалось, что скольжение не очень. На втором круге, когда прошла вся группа третьего этапа, стало получше. Я даже местами пытался спрыгнуть в классическую лыжню, чтобы попробовать, вдруг там лучше скользит.

— Когда вам передали эстафету с преимуществом в минуту, мандраж ушел?

— Немного, наверное, да. Но, может, из-за того, что плохо спал, я не мог сконцентрироваться на гонке. Прошел всю трассу как бы в третьей зоне. Не мог добавить, но и не мог идти медленнее. Но я выложился на максимум! Тяжелейшая гонка была. Так от гонок никогда еще не отходил?

Сергей Устюгов: «Я эмоционально опустошен»

Устюгов — главный герой эстафеты. Удержал преимущество против норвежца Клебо и финишировал с флагом. Слишком много эмоций — подробно о них рассказывать Сергей пока не готов.

— Тренеры сказали, что вы слишком быстро начали, почему? — вопрос Устюгову.

— Надо было показывать себя. Потом услышал: тише, тише, здесь накрывает! Хорошо, что тренеры стояли через каждые 300 метров и подсказывали, как соперники приближаются или отстают. Сейчас я эмоционально опустошен. Не готов давать интервью. Боюсь сказать что-то лишнее. Я бы пообщался после Олимпиады. Рад! Поздравляю всех с этой победой! Спасибо ребятам, спасибо команде, спасибо всем!