Российские лыжники оформили в Пекине золотой дубль в эстафетах. Такого не было 50 лет

Обе гонки команд мы выигрывали на олимпийских лыжных турнирах только 1972 году — тогда у женщин еще были три эстафетных этапа.

Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов стали олимпийскими чемпионами Пекина в лыжной эстафете, обогнав ближайшего преследователя — сборную Норвегии — больше чем на минуту. Эта победа оказалось первой для наших лыжников с 1980 года, когда в Лейк-Плэсиде успех праздновали Василий Рочев-старший, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.

Все победы наших лыжников в олимпийских эстафетах.

Мужчины поддержали Юлию Ступак, Наталью Непряеву, Татьяну Сорину и Веронику Степанову — девушек, выигравших свою эстафету в субботу. Это всего пятый дубль за 18 Олимпиад, в программу которых входили женские эстафеты. Предыдущий отечественный успех состоялся 50 лет назад — на Играх в Саппоро. Два дубля (в Гренобле и Пхенчхане) оформили норвежцы, один — в Сочи — шведы.

Золотые олимпийские дубли лыжных эстафет.

Россия продолжила приятную серию эстафетных пьедесталов, которая началась на домашних играх в Сочи. Причем для Алексея Червоткина, Александра Большунова и Дениса Спицова пекинская награда стала уже второй. Четыре года назад они вместе с Андреем Ларьковым уступили только норвежцам.

Сборная России в олимпийских эстафетах.

В Пекине лыжная сборная завоевала уже семь наград. За четыре до финиша Олимпиады (два командных спринта и два марафона) россияне, вышедшие на первое место в лыжном зачете, претендуют на обновление национального рекорда по числу и качеству медалей. Лучшая Олимпиада прошла в Нагано, где сборная России собрала восемь подиумов (пять золотых медалей, две серебряных и одна бронзовая).