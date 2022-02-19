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Сегодня, 11:59

Вяльбе: «Большунов стал новым королем лыж! Мы безумно счастливы»

Вяльбе назвала Большунова новым королем лыж после победы в масс-старте на Олимпиаде в Пекине
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Александр Большунов.
Фото Reuters

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу Александра Большунова в масс-старте на 28,4 км на Олимпиаде в Пекине.

— Большунов стал третьим королем лыж. Двое было в Советском Союзе. А Саша — первый в нашей новой России. Мы безумно счастливы.

— Норвежцы не выиграли два марафона никогда.

— Пусть тренируются... Мы же не обиженные теперь.

— Есть информация, что это Клебо заказал дистанцию...

— Не совсем заказал. Он сказал, что не побежит 50 километров. Предложили 30 — он согласился. Я не комментирую. Может, реально человек не может.

— Можно ли было бежать 50 километров в такую погоду?

— Да. Утром был ужас. Потом уже стало получше. Когда принимали решение, ветер уже становился меньше.

— Сегодня у вас двойной праздник. 30 лет вашей золотой медали!

— Одни праздники! Но уже хочется домой!

Сегодня, 19 февраля Большунов выиграл масс-старт на Олимпиаде в Пекине и стал трехкратным олимпийским чемпионом. Изначально дистанция гонки должна была составить 50 км, но организаторы сократили ее до 28,4 км из-за неблагоприятных погодных условий.

Олимпиада 2022: Александр Большунов vs&nbsp;Йоханнес Клебо. Олимпиада 2022: Большунов выиграл масс-старт, Якимушкин — второй, Клебо сошел! Онлайн-трансляция 19 февраля

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Елена Вяльбе
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