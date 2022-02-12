Владимир Путин поздравил российских лыжниц с победой в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Президент России Владимир Путин поздравил российских лыжниц с победой в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня, 12 февраля Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова завоевали золото в эстафете 4x5 км.

«Уважаемые Юлия Сергеевна, Наталья Михайловна, Татьяна Андреевна, Вероника Сергеевна! Поздравляю вас с настоящим триумфом, с заслуженным олимпийским золотом. Невероятная сила воли, командная сплоченность, стремление бороться до конца, до последних секунд помогли вам буквально вырвать победу у серьезных и опытных соперниц, убедительно подтвердить свои лидерские качества.



Вы оправдали надежды тренеров, наставников, коллег по сборной и, конечно, всех российских болельщиков, которые с надеждой следили за вашим захватывающим выступлением. Желаю вам новых успешных стартов и спортивных достижений. Вы — молодцы!» — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте президента.

Золотая медаль в женской лыжной эстафете стала для сборной России третьей на Олимпиаде в Пекине.