Владимир Путин поздравил российских лыжниц с победой в эстафете на Олимпиаде в Пекине
Президент России Владимир Путин поздравил российских лыжниц с победой в эстафете на Олимпиаде в Пекине.
Сегодня, 12 февраля Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова завоевали золото в эстафете 4x5 км.
«Уважаемые Юлия Сергеевна, Наталья Михайловна, Татьяна Андреевна, Вероника Сергеевна! Поздравляю вас с настоящим триумфом, с заслуженным олимпийским золотом. Невероятная сила воли, командная сплоченность, стремление бороться до конца, до последних секунд помогли вам буквально вырвать победу у серьезных и опытных соперниц, убедительно подтвердить свои лидерские качества.
Вы оправдали надежды тренеров, наставников, коллег по сборной и, конечно, всех российских болельщиков, которые с надеждой следили за вашим захватывающим выступлением. Желаю вам новых успешных стартов и спортивных достижений. Вы — молодцы!» — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте президента.
Золотая медаль в женской лыжной эстафете стала для сборной России третьей на Олимпиаде в Пекине.