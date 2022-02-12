«Быть министром я не хочу!». Вяльбе интересна только работа в лыжах

Российские лыжи — главный наш вид на этой Олимпиаде. У команды уже два золота, три серебра и бронза.

Болельщики часто пишут в комментариях, что президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе нужно назначить министром спорта. Однако сама она категорически против.

— Никаким министром я быть не хочу! — заявила Вяльбе. — Я люблю свою работу. Всех людей, которые рядом. Готова дать им по голове, потом выбить, потом поговорить по душам — и как мужик с мужиком, и как подруга с подругой. Вот это меня устраивает. И я никуда не хочу. Никакие посты мне неинтересны.

Большое интервью Елены Вяльбе читайте в «СЭ» в ближайшее время