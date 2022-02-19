Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренр сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал золото Александра Большунова в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

«Большунов — спортсмен молодой, перспективный, трудолюбивый и настойчивый. Это только начало. Сейчас задача — собраться на следующую Олимпиаду и пробежал полноценный полтинник. Перенесли старт согласно правилам, тут вопросов нет. Это сделано для того, чтобы не было проблем со здоровьем. Думаю, это приравнивается к полтиннику. Нас мороз не пугает, для нас это не проблема», — сказал Крянин «СЭ».

Также Крянин назвал причины неудачной гонки для Клебо.

«Он боролся за свое здоровье. Изначально он был не настроен бороться с погодой. Попробовал — не получилось. Но из их команды есть другие ребята, которые не побоялись и боролись до конца», — сказал Крянин «СЭ».

Ранее, 19 февраля, комментатор Дмитрий Губерниев сообщил «СЭ» подробности состояния здоровья Йоханнеса Клебо. Норвежский лыжник снялся с масс-старта из-за проблем с желудком.

Победителем масс-старта стал россиянин Александр Большунов, второе место — у россиянина Ивана Якимушкина.