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Сегодня, 13:21

Владимир Путин поздравил Александра Большунова с победой в масс-старте на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Президент России Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с победой в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

«Уважаемый Александр Александрович! От души поздравляю Вас с еще одной победой. Вы триумфально выступили в Пекине, в условиях сильнейшей конкуренции завоевали три олимпийских золота.

Отличная подготовка, характер и воля, точный расчет сил помогли Вам стать бесспорным лидером в лыжных гонках на XXIV Олимпийских зимних играх, внести поистине выдающийся личный вклад в «копилку» нашей сборной. Желаю Вам новых успехов и всего самого доброго», — приводит официальный сайт президента слова Путина.

Сегодня, 19 февраля Большунов выиграл масс-старт на Олимпиаде в Пекине и стал трехкратным олимпийским чемпионом. Две предыдущих золотых награды россиянин также завоевал на Играх в Китае: лыжник выиграл скиатлон и стал победителем мужской эстафеты в составе сборной страны.

Олимпиада 2022: Александр Большунов (справа) и&nbsp;Иван Якимушкин. Олимпиада 2022: Большунов выиграл масс-старт, Якимушкин — второй, Клебо сошел! Онлайн-трансляция 19 февраля

Источник: http://kremlin.ru/events/president/letters/67812
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Владимир Путин
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