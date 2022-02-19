Владимир Путин поздравил Александра Большунова с победой в масс-старте на Олимпиаде в Пекине

Президент России Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с победой в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

«Уважаемый Александр Александрович! От души поздравляю Вас с еще одной победой. Вы триумфально выступили в Пекине, в условиях сильнейшей конкуренции завоевали три олимпийских золота.



Отличная подготовка, характер и воля, точный расчет сил помогли Вам стать бесспорным лидером в лыжных гонках на XXIV Олимпийских зимних играх, внести поистине выдающийся личный вклад в «копилку» нашей сборной. Желаю Вам новых успехов и всего самого доброго», — приводит официальный сайт президента слова Путина.

Сегодня, 19 февраля Большунов выиграл масс-старт на Олимпиаде в Пекине и стал трехкратным олимпийским чемпионом. Две предыдущих золотых награды россиянин также завоевал на Играх в Китае: лыжник выиграл скиатлон и стал победителем мужской эстафеты в составе сборной страны.