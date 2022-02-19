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Сегодня, 13:17

Симен Крюгер: «Уехать домой с бронзой в масс-старте ощущается как победа»

Крюгер заявил, что бронзовая медаль в масс-старте для него как победа
Анна Горшкова
Корреспондент

Норвежский лыжник Симен Крюгер прокомментировал бронзовую медаль в масс-старте на Олимпиаде-2022.

«Я чувствовал, что было так много людей, которые хотели, чтобы я провел хорошую лыжную гонку сегодня, и я использовал эту энергию, когда пришлось извлекать последние резервы. Я не смог бы бежать быстрее.

Все согласятся, что подготовка к гонке была для меня особенной. Приезд сюда напоминал американские горки. На самом деле для меня победой стало уже то, что я вышел на старт. От мысли, что все Игры пройдет без меня до получения этого последнего шанса. Уехать домой с бронзой ощущается как победа сегодня", — приводит слова Крюгера NRK.

Норвежский лыжник проиграл Александру Большунову, завоевавшему золото, 7 секунд. Серебро выиграл россиянин Иван Якимушкин (+5,5 секунды).

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Источник: https://www.nrk.no/sport/kruger-med-bronse-etter-koronamareritt-_-fikk-treneren-til-a-grate-1.15861545
Олимпиада
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Александр Большунов
Симен Крюгер
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