Симен Крюгер: «Уехать домой с бронзой в масс-старте ощущается как победа»

Норвежский лыжник Симен Крюгер прокомментировал бронзовую медаль в масс-старте на Олимпиаде-2022.

«Я чувствовал, что было так много людей, которые хотели, чтобы я провел хорошую лыжную гонку сегодня, и я использовал эту энергию, когда пришлось извлекать последние резервы. Я не смог бы бежать быстрее.

Все согласятся, что подготовка к гонке была для меня особенной. Приезд сюда напоминал американские горки. На самом деле для меня победой стало уже то, что я вышел на старт. От мысли, что все Игры пройдет без меня до получения этого последнего шанса. Уехать домой с бронзой ощущается как победа сегодня", — приводит слова Крюгера NRK.

Норвежский лыжник проиграл Александру Большунову, завоевавшему золото, 7 секунд. Серебро выиграл россиянин Иван Якимушкин (+5,5 секунды).