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Сегодня, 14:20

Тренер российских лыжников Крамер одним словом описал эмоции от золотой женской эстафеты

Тренер российских лыжниц Крамер заявил, что счастлив после победы в эстафете ОИ
Георгий Скобликов

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на золотую медаль женской сборной в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Счастлив. Я очень-очень счастлив за девочек и за всю команду», — сказал Крамер «СЭ».

12 февраля в эстафете в составе российской команды выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Сборная России завоевала третью золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. На счету команды также 4 серебряных и 6 бронзовых наград.

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Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Маркус Крамер
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