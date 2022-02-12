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Сегодня, 14:10

Мама Непряевой поделилась эмоциями от золота в женской эстафете на Олимпиаде

Мама Непряевой прокомментировала победу российских лыжниц в эстафете на Олимпиаде
Карен Саркисян
Корреспондент

Ирина Непряева, мама российской лыжницы Натальи Непряевой, прокомментировала победу женской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«До последнего было нервное напряжение, — приводит слова Непряевой «Чемпионат». — Пока не пересекли финишную черту, когда уже все свершилось, начались мгновения радости. Золото же не только у Натальи, а у всей сборной. Все девчонки внесли свою лепту. Они — молодцы! Всем все доказали, хотя много было разговоров, что мы должны всех порвать, но надрыв был до последнего. Мы с ним справились».

В составе российской сборной, помимо Натальи Непряевой, выступали Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Серебряные медали выиграла команда Германии. Бронзу — команда Швеции.

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Источник: https://www.championat.com/olympicwinter/news-4607667-mama-nepryaevoj-rasskazala-o-svoih-emociyah-ot-zolota-v-zhenskoj-estafete-na-oi.html
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
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