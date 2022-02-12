Мама Непряевой поделилась эмоциями от золота в женской эстафете на Олимпиаде

Ирина Непряева, мама российской лыжницы Натальи Непряевой, прокомментировала победу женской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«До последнего было нервное напряжение, — приводит слова Непряевой «Чемпионат». — Пока не пересекли финишную черту, когда уже все свершилось, начались мгновения радости. Золото же не только у Натальи, а у всей сборной. Все девчонки внесли свою лепту. Они — молодцы! Всем все доказали, хотя много было разговоров, что мы должны всех порвать, но надрыв был до последнего. Мы с ним справились».

В составе российской сборной, помимо Натальи Непряевой, выступали Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Серебряные медали выиграла команда Германии. Бронзу — команда Швеции.