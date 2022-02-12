Лыжница Ступак рассказала о злости на соперниц после золота Олимпиады в эстафете

Женская сборная России в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой одержала историческую победу, впервые за 16 лет выиграв Олимпийские игры.

Олимпийские игры-2022. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4х5 км

1. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова) — 53.41,0

2. Германия (Катерина Зауэрбрай, Катарина Хенниг, Виктория Карль, Софи Крель) — 53.59,2

3. Швеция (Майя Дальквист, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Юнна Сундлинг) — 54.01,7

4. Финляндия (Анна Кюлленен, Йоанна Матинтало, Кертту Нисканен, Криста Пармакоски) — 54.02,2

5. Норвегия (Тириль Венг, Тереза Йохауг, Хелена Фоссесхольм, Рагнхиль Хага) — 54.09,8

6. США (Хайли Суирбул, Рози Бреннан, Нови Маккейб, Джессика Диггинс) — 55.09,2

Для Ступак эта Олимпиада складывается максимально драматично. Сначала — место в третьем десятке в скиатлоне и слезы после финиша. Тогда Юля говорила, что вообще не видит смысла в таких выступлениях. Потом была классическая «разделка» — там дела пошли уже лучше, но тоже далеко от медалей.

И вот, наконец, эстафета — гонка, на которую Ступак всегда настраивается особо. Она — наш бессменный стартер, и в этой роли не проваливается вообще никогда, даже независимо от формы в личных гонках. Но в этот раз Юля выдала просто этап жизни. Пошла в отрыв с первых же метров, и в итоге привезла всем преследовательницам, кроме немок, больше 20 секунд! Если бы не этот задел, еще неизвестно, как бы сложилась эстафета.

Я так не езжу, я ко всем с уважением

— Мы понимали, что можем выиграть, говорили об этом до гонки, — сказала Ступак. — Настрой был очень крутой, у меня была прямо злость. Хотелось просто расхреначить всех! После финиша мне стало очень плохо, но ничего страшного. Главное, что я привезла девчонкам какой-то отрыв.

— Злость на соперниц — это потому, что были контакты на первом круге, вас цепляли за лыжи?

— Да, это такой психологический момент. Я сама так не езжу, я всегда ко всем с уважением...

— Ваш тренер Маркус Крамер сказал, что не ожидал, что вы прямо с первого круга пойдете в отрыв.

— Он говорил первый круг присмотреться ко всем, да. Но я чувствовала в себе силы и желание. Не хотела играть в тактические игры, понимала, что нужно с первых метров разрывать группу. Минус был только в том, что под конец кончились силы, но я дотерпела. Я так хотела эту медаль, хотела именно золотую медаль! У меня есть бронза, я хотела только золото. И оно у меня будет!

Очень хочется танцевать, но негде!

— Что сказала Елена Вяльбе после финиша?

— Что она в нас верила. Она меня очень успокаивала после скиатлона, говорила, что никакого горя нет, что я еще свое возьму. Так и получилось, она была права!

— Вы круто танцевали после победы!

— Мне очень хочется танцевать, но негде! Просила включить нам музыку, но никто не хочет включать.

— С какими чувствами смотрели за последним этапом Вероники Степановой?

— Думала, что может быть золото. Но на самом деле, всякое могло быть! Не расслаблялись до последнего.

— Теперь Олимпиада удалась, уже независимо ни от чего?

— У нас с Наташей (Непряевой. — Прим. «СЭ») еще впереди командный спринт. Сегодня погуляем, а с завтрашнего дня уже все, снова работать.