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Сборная России по лыжным гонкам объявила состав на Олимпиаду в Пекине

12:25
Александр Большунов. Фото Getty Images
Александр Большунов. Фото Getty Images
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Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) утвердил состав команды на Олимпийские игры в Пекине-2022, информирует сайт организации.

Состав сборной России:

мужчины — Александр Большунов (Архангельская область), Артем Мальцев (Нижегородская область/Республика Мордовия), Илья Семиков (Республика Коми), Денис Спицов (Тюменская область), Александр Терентьев (Архангельская область/НАО), Сергей Устюгов (ХМАО-Югра), Алексей Червоткин (Москва), Иван Якимушкин (Тюменская область);

женщины — Лилия Васильева (Удмуртская Республика), Мария Истомина (Пермский край), Христина Мацокина (Республика Татарстан), Наталья Непряева (Архангельская область), Анастасия Рыгалина (Москва/Санкт-Петербург), Татьяна Сорина (Тюменская область), Вероника Степанова (Камчатский край), Юлия Ступак (Республика Коми).

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Дополнительная информация:

http://www.flgr.ru/news/5718.html

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Роман Шишов все материалы автора
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