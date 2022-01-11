Сборная России по лыжным гонкам объявила состав на Олимпиаду в Пекине
Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) утвердил состав команды на Олимпийские игры в Пекине-2022, информирует сайт организации.
Состав сборной России:
мужчины — Александр Большунов (Архангельская область), Артем Мальцев (Нижегородская область/Республика Мордовия), Илья Семиков (Республика Коми), Денис Спицов (Тюменская область), Александр Терентьев (Архангельская область/НАО), Сергей Устюгов (ХМАО-Югра), Алексей Червоткин (Москва), Иван Якимушкин (Тюменская область);
женщины — Лилия Васильева (Удмуртская Республика), Мария Истомина (Пермский край), Христина Мацокина (Республика Татарстан), Наталья Непряева (Архангельская область), Анастасия Рыгалина (Москва/Санкт-Петербург), Татьяна Сорина (Тюменская область), Вероника Степанова (Камчатский край), Юлия Ступак (Республика Коми).
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
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