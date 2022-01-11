Бородавко прокомментировал состав на Олимпиаду в Пекине
12:40
Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал состав на Олимпиаду в Пекине.
«Состав оптимальный на сегодняшний день. Исходя из всех, кто есть в наличии, всех проверили. Это лучшие, кто есть. Оптимальный состав, — цитирует «Чемпионат» Бородавко. — Сейчас ищем какие-то старты, потому что невозможно без них сидеть до Олимпиады. Соревновательность точно будет, пытаемся найти. Пока тяжело, но, думаю, что найдем».
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/skiing/news-4572291-v-sbornoj-rossii-po-lyzhnym-gonkam-prokommentirovali-sostav-na-olimpiadu.html
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