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Вероника Степанова показала форму российских лыжников на Олимпиаду в Пекине

21:22
Вероника Степанова. Фото Instagram
Вероника Степанова. Фото Instagram
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Российская лыжница Вероника Степанова выложила в Instagram фотографии в комбинезоне, который будет использоваться российскими лыжниками на Олимпийских играх в Пекине.

«В таком комбинезоне лыжники команды Российского Олимпийского комитета будут выступать на Олимпиаде в Пекине. Как видите, цвет остается неизменным.

По поводу аббревиатуры ROC. Непривычно и привыкать к такому я не хочу. Тем не менее, несмотря на то, что написано ROC, думаю, что абсолютно все знают, откуда мы именно», — написала Степанова.

 

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Иван Шитик все материалы автора
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