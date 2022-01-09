Вероника Степанова показала форму российских лыжников на Олимпиаду в Пекине

Российская лыжница Вероника Степанова выложила в Instagram фотографии в комбинезоне, который будет использоваться российскими лыжниками на Олимпийских играх в Пекине.

«В таком комбинезоне лыжники команды Российского Олимпийского комитета будут выступать на Олимпиаде в Пекине. Как видите, цвет остается неизменным.

По поводу аббревиатуры ROC. Непривычно и привыкать к такому я не хочу. Тем не менее, несмотря на то, что написано ROC, думаю, что абсолютно все знают, откуда мы именно», — написала Степанова.