«Кого разочаровал, извините». Терентьев попросил прощения за бронзу в командном спринте на Олимпиаде

Российский лыжник Терентьев попросил прощения за бронзу в командном спринте на Олимпиаде

Российский лыжник Александра Терентьев поделился эмоциями после завершения командного спринта на Олимпиаде в Пекине.

«Большое спасибо за поздравления и поддержку! Хочу поблагодарить всю команду, особенно наш сервис. Лыжи всегда топ. Поблагодарить всех, кто помогал мне на этом пути к моим двум бронзам. А кого разочаровал, извините», — написал Терентьев в Instgaram.

Терентьев бежал командный спринт в паре с Александром Большуновым. Золото в гонке выиграла Норвегия, второй стала Финляндия. Россияне стали третьими.