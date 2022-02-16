Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 16:43

«Кого разочаровал, извините». Терентьев попросил прощения за бронзу в командном спринте на Олимпиаде

Российский лыжник Терентьев попросил прощения за бронзу в командном спринте на Олимпиаде
Иван Шитик
Корреспондент

Российский лыжник Александра Терентьев поделился эмоциями после завершения командного спринта на Олимпиаде в Пекине.

«Большое спасибо за поздравления и поддержку! Хочу поблагодарить всю команду, особенно наш сервис. Лыжи всегда топ. Поблагодарить всех, кто помогал мне на этом пути к моим двум бронзам. А кого разочаровал, извините», — написал Терентьев в Instgaram.

Публикация от Александр Терентьев (@sasha_9i)

Терентьев бежал командный спринт в паре с Александром Большуновым. Золото в гонке выиграла Норвегия, второй стала Финляндия. Россияне стали третьими.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Терентьев
0
Читайте также
Евгений Плющенко: «Считаю, Щербакова — лучшая в короткой программе. А Трусова будет в тройке»
Крах школы Тутберидзе, поднятие возрастного ценза, новая война с ВАДА: возможные последствия «дела Валиевой»
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Спасительная бронза Ильи Бурова на фоне ужасного результата его брата. Как оценивать выступление наших акробатов-фристайлистов?
Марк Кондратюк: «После Олимпиады только положительные эмоции и ощущения»
Степанова — о бронзе Ступак и Непряевой: «Узнала во время полета. Очень обрадовалась!»
Олимпиада 2022: медали в лыжах, биатлоне и фристайле. Россия может сыграть в хоккее с Канадой. Онлайн-трансляция 16 февраля
Большунов не подошел к Терентьеву сразу после финиша. Но скандала в этом нет
Степанова объяснила свое высказывание про моторчик и шведского журналиста
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Степанова — о бронзе Ступак и Непряевой: «Узнала во время полета. Очень обрадовалась!»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости