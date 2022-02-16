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Сегодня, 16:35

Степанова — о бронзе Ступак и Непряевой: «Узнала во время полета. Очень обрадовалась!»

Степанова прокомментировала бронзу Ступак и Непряевой в командном спринте на Олимпиаде
Данил Алешин
Корреспондент

Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала бронзу своих соотечественниц Юлии Ступак и Натальи Непряевой в командном спринте на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

— Девчонки сегодня завоевали бронзу. Какие эмоции были, когда узнали новость?

— Узнала во время полета. Очень обрадовалась!

— Какая ситуация была с ограничениями?

— Весь персонал был в очках, масках... В столовую, когда ходили, то тоже там все носили маски и перчатки вместе с санитайзерами.

Победу в гонке одержала команда Германии, за которую выступили Катарина Хенниг и Виктория Карль. Серебро — у шведок Майи Далквист и Юнны Сундлинг.

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Олимпиада
Коронавирус
Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
Наталья Непряева
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