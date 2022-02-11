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Сегодня, 13:07

Якимушкин: «Поступлю как идиот, не дам пробежать Устюгову или Мальцеву, а сам полечу по 40-м местам?»

Российский лыжник Якимушкин заявил, что на Олимпиаде у него нет функционального состояния
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Иван Якимушкин.
Фото AFP

Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал свое выступление в гонке на 15 км классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине. Якимушкин стал 13-м и худшим из российской команды.

— У меня вообще нет функционального состояния, — сказал Якимушкин. — Я начал спокойно, думал, что на втором круге почувствую себя лучше, но мое состояние сейчас не позволяет бежать быстрее. После «Тур де Ски» я заболел, спустился с гор и был внизу. Дней десять поболел, потом вернулся, неделю потренировался, потом перелет, здесь еще неделя тренировок... Мы надеялись с тренером, конечно, что будет получше, но не случилось. Все равно это горы, здесь восстановление после болезни занимает больше времени, чем это было бы на равнине.

— Поэтому вы отказались бежать скиатлон?

— Я понимал, что даже с Ильей (Семиковым. — Прим. «СЭ») не могу делать тренировочные работы, потому что отстаю. На контрольной дней пять назад пробежал Илюхе минуту и 10 секунд. Какой был мне смысл бежать скиатлон? Поступлю как идиот, не дам пробежать Сереге Устюгову и Теме Мальцеву, который в нормальном состоянии, а сам полечу по 40-м местам? Это было бы глупо. Поэтому я отказался от гонок и надеялся подойти в лучшей форме к «классике». Да, через гонки можно было бы быстрее набрать форму, но это Олимпийские игры и это не тот момент, чтобы выходить «разбегаться». Это свинство, если кто-то останется в запасе, а я буду выходить, чтобы побыстрее кондиции набрать.

— Болели ковидом?

— Все тесты были отрицательные. Видимо, просто сильная простуда, которая крепко меня взяла.

Иван Якимушкин
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