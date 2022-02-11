Двухкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» отреагировала на серебряную медаль Александра Большунова в гонке на 15 километров классическим стилем. Российский лыжник завоевал шестую медаль и стал рекордсменом по количеству олимпийских наград.

«Супер! Шесть медалей — это супер. Просто молодец! Очень сильный спортсмен. Желаем ему обязательно взять медаль в эстафете на этой Олимпиаде», — сказала Резцова «СЭ».

Финский лыжник Иво Нисканен завоевал золото в гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине. Большунов уступил Нисканену 23,2 секунды. Бронзовый призер — норвежец Йоханнес Клебо.

Большунов в четвертый раз в карьере стал серебряным призером Олимпийских игр, также на его счету по одной золотой и бронзовой наградам.