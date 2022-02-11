Журова о серебре Большунова: «Хочется поздравить Сашу! Его победа очень важна для всех нас»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на серебряную медаль Александра Большунова в гонке на 15 километров классическим стилем.

«Сашина медаль — бальзам на сердце. Он огромный молодец! У него должны быть еще медали на этой Олимпиаде, — сказала Журова «СЭ». — Будем болеть за него и за нашу команду. Почему Саша немного расстроился серебру? Для спортсмена уровня Большунова, приехавшего на Олимпийские игры, не может быть других медалей, кроме золотых. Всегда хочется только первых мест. Это нормально. Саша понимает, что он в очень хорошей форме и способен выигрывать. Серебряная медаль — большое достижение. Он понимал, что эта медаль очень нужна для командного зачета. Хочется поздравить Сашу! Его победа очень важна для всех нас».

Ранее, 11 февраля, финский лыжник Иво Нисканен завоевал золото в гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине. А серебряным призером стал россиянин Александр Большунов, который уступил Нисканену 23,2 секунды. Бронзовый призер — норвежец Йоханнес Клебо.