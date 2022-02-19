Пихлер остался впечатлен победой Александра Большунова в масс-старте на Олимпиаде

Немецкий специалист Вольфганг Пихлер в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на золото Александра Большунова в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

«Я, как и россияне, тоже под впечатлением от этих медалей!», — сказал Пихлер «СЭ».

Ранее, 19 февраля, по итогам гонки российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км на Олимпиаде в Пекине.

Второе место по итогам гонки занял еще один россиянин Иван Якимушкин, который проиграл Большунову 5,5 секунды, третьим стал норвежец Симен Крюгер (отставание +7,0 секунды).