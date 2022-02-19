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Сегодня, 14:07

Соловьев — о Большунове: «Если дать ему винтовку, он и в биатлоне всех выиграет»

Соловьев поделился эмоциями от победы Большунова в масс-старте на Олимпиаде
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Российский журналист Владимир Соловьев в разговоре с «СЭ» прокомментировал золото Александра Большунова в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

«Просто красавчик! Сан Саныч нереальный! Если дать ему винтовку, то он и в биатлоне все выиграет. Можно ли назвать его величайшим спортсменом? Если человек выигрывает три золотых медали на Олимпиаде, то он, конечно, величайший. При этом он величайший не только спортивными достижениями, но и сердцем. Дождаться конца масс-старта, последнего спортсмена — это по-мужски. Красиво. Представляю, насколько счастлива великая Вяльбе», — сказал Соловьев «СЭ».

Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км на Олимпиаде в Пекине.

Второе место по итогам гонки занял еще один россиянин Иван Якимушкин, который проиграл Большунову 5,5 секунды, третьим стал норвежец Симен Крюгер (отставание +7,0 секунды).

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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