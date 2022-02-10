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Сегодня, 14:08

Первый тренер Устюгова рассказал, когда лыжник примет решение о продолжении карьеры

Анна Горшкова
Корреспондент

Иван Брагин, первый тренер российского лыжника Сергея Устюгова, рассказал, как спортсмен будет принимать решение о возможном завершении карьеры.

«Сезон закончится. Он приедет домой, сядем, поговорим. Вместе примем какое-то решение по карьере,-цитирует тренера «Чемпионат». — Такие решения надо принимать на трезвую голову. Все такие решения, думаю, будут приниматься по окончании сезона. Сергей хочет домой, по семье скучает. Поэтому эмоционально такое самопроявление».

Напомним, что Устюгов не смог выйти в финал спринта на Олимпиаде-2022 и после соревнований заявил, что задумывается о завершении карьеры.

Золотую медаль в спринте завоевал норвежец Йоханнес Клебо, вторым финишировал итальянец Федерико Пеллегрино. Россиянин Александр Терентьев выиграл бронзовую медаль.

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Источник: https://www.championat.com/olympicwinter/news-4605245-pervyj-trener-ustyugova-rasskazal-kogda-lyzhnik-primet-reshenie-o-prodolzhenii-karery.html
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Сергей Устюгов
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