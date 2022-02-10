Бородавко заявил, что Непряева снизила скорость в середине гонки на 10 км классическим стилем на Олимпиаде

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал четвертое место Натальи Непряевой в гонке на 10 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.

«Должно пройти определенное время, чтобы спокойно посмотреть, провести анализ этой гонки. Все было не столько однозначно, как хотелось бы, то есть слишком быстрое начало, провал в середине, если не провал, то снижение скорости, и мощный финиш. В итоге 0,1 секунды не хватило до призового места, очень обидно», — приводит ТАСС слова Бородавко.

Наталья Непряева показала четвертое время в гонке на 10 км классическим стилем, она уступила 0,1 секунды финке Кристе Пармакоски, которая стала бронзовым призером.

Олимпийской чемпионкой стала Тереза Йохауг, второе место заняла финка Кертту Нисканен.