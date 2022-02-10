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Сегодня, 13:39

Бородавко заявил, что Непряева снизила скорость в середине гонки на 10 км классическим стилем на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент
Наталья Непряева.
Фото Global Look Press

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал четвертое место Натальи Непряевой в гонке на 10 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.

«Должно пройти определенное время, чтобы спокойно посмотреть, провести анализ этой гонки. Все было не столько однозначно, как хотелось бы, то есть слишком быстрое начало, провал в середине, если не провал, то снижение скорости, и мощный финиш. В итоге 0,1 секунды не хватило до призового места, очень обидно», — приводит ТАСС слова Бородавко.

Наталья Непряева показала четвертое время в гонке на 10 км классическим стилем, она уступила 0,1 секунды финке Кристе Пармакоски, которая стала бронзовым призером.

Олимпийской чемпионкой стала Тереза Йохауг, второе место заняла финка Кертту Нисканен.

Олимпиада: Наталья Непряева. Олимпиада 2022: Непряева в 0,1 секунды от бронзы в лыжах, Чен взял золото в фигурке. Онлайн-трансляция 10 февраля

Источник: https://tass.ru/sport/13668119
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
Юрий Бородавко
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