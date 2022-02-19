Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 01:29

Панжинский отметил, что у него нет уверенности в победе Большунова в гонке на 50 километров

Евгений Петров
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева., «СЭ»

Российский лыжник, серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский оценил шансы своего соотечественника Александра Большунова в гонке на 50 километров на Играх в Пекине.

«Нет уверенности в успехе Большунова в марафоне на 50 км на Олимпиаде, — цитирует Панжинского «Чемпионат.com». — Последняя гонка заставила усомниться в том, насколько он свеж и остались ли у него вообще силы. Тяжелая олимпийская программа подутомила его.

Самая главная интрига — станет ли Большунов «королем лыж», потому что это звание дается победителю 30 км и 50 км на одном соревновании. Всего в истории таких людей четверо, причем только один стал «королем» на Олимпиаде. Саша имеет все шансы стать вторым".

Мужской лыжный масс-старт на 50 километров начнется в 9.00 по московскому времени. Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Источник: https://www.championat.com/olympicwinter/news-4615927-panzhinskij-rasskazal-pochemu-u-nego-net-uverennosti-v-pobede-bolshunova-v-gonke-na-50-km.html
Олимпиада
Александр Большунов
Александр Панжинский
1
1
Читайте также
Выход в финал несколько раз висел на волоске. Но Россия выбралась и сразится за золото!
Ирина Слуцкая: «Рядом с Камилой должны быть люди, которые ей вложат в голову, что жизнь не заканчивается»
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Буллиты, которые мы не забудем никогда. Как Россия и Швеция исполняли свои попытки
Ягудин обратился к Щербаковой, Трусовой и Валиевой: «Будьте с Тутберидзе до конца карьеры»
Большунов против Клебо: главная дуэль этой Олимпиады. Марафон покажет, кто главная звезда Пекина
Россия — Швеция: лучшие моменты полуфинала Олимпиады-2022. Видео
«На ночь сядем сыграть партеечку в «дурака». Счастье и усталость сборной России после выхода в финал
Олимпиада 2022: Большунов vs Клебо в масс-старте, наши против китайской пары в фигурке. Онлайн-трансляция 19 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Крянин: «Большунов в масс-старте будет бороться только за золото — другого не дано»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости