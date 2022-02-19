Панжинский отметил, что у него нет уверенности в победе Большунова в гонке на 50 километров

Российский лыжник, серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский оценил шансы своего соотечественника Александра Большунова в гонке на 50 километров на Играх в Пекине.

«Нет уверенности в успехе Большунова в марафоне на 50 км на Олимпиаде, — цитирует Панжинского «Чемпионат.com». — Последняя гонка заставила усомниться в том, насколько он свеж и остались ли у него вообще силы. Тяжелая олимпийская программа подутомила его.

Самая главная интрига — станет ли Большунов «королем лыж», потому что это звание дается победителю 30 км и 50 км на одном соревновании. Всего в истории таких людей четверо, причем только один стал «королем» на Олимпиаде. Саша имеет все шансы стать вторым".

Мужской лыжный масс-старт на 50 километров начнется в 9.00 по московскому времени. Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.