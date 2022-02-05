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Сегодня, 12:19

Панжинский назвал заслуженным серебро Непряевой в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский прокомментировал итоги женского скиатлона на Олимпиаде в Пекине.

По итогам гонки первой финишировала норвежка Тереза Йохауг, второй стала россиянка Наталья Непряева.

«Я смотрел с момента, когда они оставались вчетвером, со второго по шестое место. Судя по сезону, по последнему «Тур де Ски», Наталья действительно в превосходной форме. Сегодня чувствовалась ее уверенность, особенно на последних километрах дистанции. Наталья контролировала гонку, выходила вперед, уходила за спину соперницам.

Понимая, что Терезе Йохауг сегодня не обогнать, не догнать, она вела борьбу за второе место очень тактически, мудро, правильно. Вовремя вышла за километр до финиша на первую позицию, атаковала и удержала свою действительно заслуженную серебряную медаль. К сожалению, Йохауг пока непобедима, но Наталья очень уверенно и грамотно прошла дистанцию, сложную, с сильным ветром и тяжелыми подъемами. Поэтому Наталья большая умничка, поздравляю ее и всю команду. Ну и Елену Вяльбе в том числе», — приводит «Чемпионат» слова Панжинского.

Серебряная медаль Непряевой в скиатлоне стала первой наградой для России на Олимпиаде в Пекине, которая проходит с 4 по 20 февраля.

Источник: https://www.championat.com/skiing/news-4598727-panzhinskij-o-serebre-nepryaevoj-johaug-nepobedima-no-natasha-umnica-zasluzhila-medal.html
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Панжинский
Наталья Непряева
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