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Сегодня, 11:26

Большунов трижды поцеловал снег после победы в масс-старте на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский лыжник Александр Большунов отпраздновал победу в масс-старте на 28,4 км на Олимпиаде в Пекине.

После финиша спортсмен упал и трижды поцеловал снег.

Александр Большунов. Фото Скриншот эфира канала "Россия 1"
Александр Большунов.
Скриншот эфира канала «Россия 1»

Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом, все три золота он завоевал на Олимпиаде в Пекине.

Второе место в масс-старте занял еще один россиянин Иван Якимушкин, третьим стал норвежец Симен Крюгер.

Олимпиада 2022: Александр Большунов vs&nbsp;Йоханнес Клебо. Олимпиада 2022: Большунов выиграл масс-старт, Якимушкин — второй, Клебо сошел! Онлайн-трансляция 19 февраля

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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