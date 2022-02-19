Большунов трижды поцеловал снег после победы в масс-старте на Олимпиаде в Пекине
Российский лыжник Александр Большунов отпраздновал победу в масс-старте на 28,4 км на Олимпиаде в Пекине.
После финиша спортсмен упал и трижды поцеловал снег.
Александр Большунов.
Скриншот эфира канала «Россия 1»
Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом, все три золота он завоевал на Олимпиаде в Пекине.
Второе место в масс-старте занял еще один россиянин Иван Якимушкин, третьим стал норвежец Симен Крюгер.
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