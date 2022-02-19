Большунов трижды поцеловал снег после победы в масс-старте на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов отпраздновал победу в масс-старте на 28,4 км на Олимпиаде в Пекине.

После финиша спортсмен упал и трижды поцеловал снег.

Александр Большунов. Скриншот эфира канала «Россия 1»

Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом, все три золота он завоевал на Олимпиаде в Пекине.

Второе место в масс-старте занял еще один россиянин Иван Якимушкин, третьим стал норвежец Симен Крюгер.