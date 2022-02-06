Сундбю: «Форма Большунова на старте Олимпиады весьма впечатляет»

Сундбю похвалил Большунова за настрой на Олимпиаду в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион Мартин Сундбю прокомментировал победу россиянина Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Форма Большунова на старте Олимпиады весьма впечатляет. Он проигрывал Клебо по ходу сезона, а то, что он раскрылся на Играх, говорит о серьезном настрое Александра именно на эти соревнования», — приводит NRK слова Сундбю.

Сегодня, 6 февраля Большунов впервые в карьере стал олимпийским чемпионом, одержав победу в скиатлоне. Вторым финишировал еще один россиянин Денис Спицов, который проиграл Большунову 1 минуту и 11 секунд.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.