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Сегодня, 12:48

Сундбю: «Форма Большунова на старте Олимпиады весьма впечатляет»

Сундбю похвалил Большунова за настрой на Олимпиаду в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Мартин Сундбю прокомментировал победу россиянина Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Форма Большунова на старте Олимпиады весьма впечатляет. Он проигрывал Клебо по ходу сезона, а то, что он раскрылся на Играх, говорит о серьезном настрое Александра именно на эти соревнования», — приводит NRK слова Сундбю.

Сегодня, 6 февраля Большунов впервые в карьере стал олимпийским чемпионом, одержав победу в скиатлоне. Вторым финишировал еще один россиянин Денис Спицов, который проиграл Большунову 1 минуту и 11 секунд.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Источник: https://www.nrk.no/sport/fall-og-krisestart-pa-bolsjunov-_-sa-herjet-han-med-norske-gullhap-1.15843689
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Мартин Сундбю
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