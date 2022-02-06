Спицов: «До сих пор не верится, как будто это какой-то сон»

Российский лыжник Денис Спицов, занявший второе место в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине, отметил, что испытал невероятные эмоции на финише.

— О чем успели поговорить с Сашей после финиша? Какие были первые эмоции?

— Что у него, что у меня были одни эмоции — до сих пор не верится, как будто это какой-то сон. Как здорово снова оказаться на олимпийских играх именно там, где надо, оказаться рядом на пьедестале.

— Когда понял, что второй, что Ива не приближается к тебе?

— До последнего старался не думать об этом, пока не пересек финишную черту. Тренеры поздравляли на последнем кругу, но смотрите, какой момент случился. Не стоит загадывать наперед.

— Когда финишировал, атмосферу почувствовал?

— Видел Саню с флагом, что он встречал меня. Было очень приятно, здорово очень.

Пока идем с опережением графика, я бы так сказал. Будем верить в нашу команду, что это не последняя медаль. Не будем загадывать.

— В этом сезоне звучали фразы про лыжи. Я правильно понимаю, что сейчас все хорошо?

— Да, сервис великолепно отработал. Я бежал на Наташиных (Непряевой) лыжах, на классических. Они работали просто великолепно. Сегодня было заметно, что они работают лучше, чем у норвежцев. Обычно мы Кубке мира бегаем и где-то около среднего. Сегодня просто очень здорово. Мы садились и объезжали народ. Сервис, как и мы, нацелено готовились к олимпийским играм.

— Тебе эта трасса насколько подходит?

— Мы вчера с Якимушкиным разговаривали. Он сказал, что верит в меня только потому, что трасса очень тяжелая. Я не знаю, честно. Круг очень тяжелый, несмотря на то, что там более менее пологие подъемы, но из-за плохого скольжения приходится даже на равнинных участках ходить подъемным вариантом.