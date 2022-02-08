Норвежские лыжницы Венг и Калво вернулись на родину после заражения коронавирусом

Норвежские лыжницы Хейди Венг и Анне Кьерсти Калво вернулись в свою страну, сообщает VG. Ранее они сдали положительный тест на коронавирус.

Ранее стало известно, что они покинули сбор в Италии и отправились на родину. Со времени их положительного теста прошло 12 дней. Чтобы получить право отправиться на Олимпиаду в Пекин, им нужно сдать четыре подряд отрицательных теста.

Пока нет информации о том, начал или они сдавать новые тесты. Ранее тренер сборной Норвегии Оле Мортен Иверсен заявил, что Венг должна вернуться домой перед тем, как будет оценена возможность ее участия в Играх. Калво в сборной заменил Рагниль Хага.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.