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Сегодня, 00:29

Норвежские лыжницы Венг и Калво вернулись на родину после заражения коронавирусом

Евгений Петров
Корреспондент

Норвежские лыжницы Хейди Венг и Анне Кьерсти Калво вернулись в свою страну, сообщает VG. Ранее они сдали положительный тест на коронавирус.

Ранее стало известно, что они покинули сбор в Италии и отправились на родину. Со времени их положительного теста прошло 12 дней. Чтобы получить право отправиться на Олимпиаду в Пекин, им нужно сдать четыре подряд отрицательных теста.

Пока нет информации о том, начал или они сдавать новые тесты. Ранее тренер сборной Норвегии Оле Мортен Иверсен заявил, что Венг должна вернуться домой перед тем, как будет оценена возможность ее участия в Играх. Калво в сборной заменил Рагниль Хага.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Коронавирус
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Хейди Венг
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