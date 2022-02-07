Денис Спицов назвал провокационным вопрос норвежских журналистов о допинге

Российский лыжник Денис Спицов во время Олимпиады в Пекине ответил на вопрос норвежских журналистов о допинге в команде.

«Я воспринимаю это как провокационный вопрос. Мне сложно что-либо сказать по этому поводу, — цитирует Денис Спицова NRK. — У норвежской команды тоже были определенные проблемы с допингом.

Глупо говорить о допинге спортсменов, которые сейчас выступают на Олимпиаде. Они абсолютно чистые. Нас тестируют больше, чем других спортсменов в стране или в мире. Очень глупо подозревать нас в чем-то».

Ранее Спицов занял второе место в скиатлоне на Олимпиаде. Игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля.