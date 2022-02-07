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Допинг

7 февраля, 22:52

Денис Спицов назвал провокационным вопрос норвежских журналистов о допинге

Евгений Петров
Корреспондент
Александр Большунов (слева) и Денис Спицов.
Фото AFP

Российский лыжник Денис Спицов во время Олимпиады в Пекине ответил на вопрос норвежских журналистов о допинге в команде.

«Я воспринимаю это как провокационный вопрос. Мне сложно что-либо сказать по этому поводу, — цитирует Денис Спицова NRK. — У норвежской команды тоже были определенные проблемы с допингом. 

Глупо говорить о допинге спортсменов, которые сейчас выступают на Олимпиаде. Они абсолютно чистые. Нас тестируют больше, чем других спортсменов в стране или в мире. Очень глупо подозревать нас в чем-то».

Ранее Спицов занял второе место в скиатлоне на Олимпиаде. Игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля.

Олимпиада
Денис Спицов
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