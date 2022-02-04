Вяльбе заявила, что Сергей Устюгов не выступит в скиатлоне на Олимпиаде
Сергей Устюгов не выступит в скиатлоне на Олимпиаде
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что Сергей Устюгов не выступит в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.
Мужской скиатлон состоится 6 февраля. В нем выступят Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов.
«У Сергея есть небольшие опасения из-за спины, поэтому решили, что лучше не дергать ее до спринта», — цитирует Вяльбе ТАСС.
Олимпийские игры стартуют сегодня, 4 февраля. Открытие начнется в 15.00 (мск). Соревнования продлятся до 20 февраля. Будет разыграно 109 комплектов медалей.
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Источник: https://tass.ru/sport/13618851
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