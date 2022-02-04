Вяльбе заявила, что Сергей Устюгов не выступит в скиатлоне на Олимпиаде

Сергей Устюгов не выступит в скиатлоне на Олимпиаде

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что Сергей Устюгов не выступит в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

Мужской скиатлон состоится 6 февраля. В нем выступят Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов.

«У Сергея есть небольшие опасения из-за спины, поэтому решили, что лучше не дергать ее до спринта», — цитирует Вяльбе ТАСС.