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Сегодня, 13:09

Вяльбе заявила, что Сергей Устюгов не выступит в скиатлоне на Олимпиаде

Сергей Устюгов не выступит в скиатлоне на Олимпиаде
Виктория Кравченко
Сергей Устюгов.
Фото Global Look Press

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что Сергей Устюгов не выступит в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

Мужской скиатлон состоится 6 февраля. В нем выступят Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов.

«У Сергея есть небольшие опасения из-за спины, поэтому решили, что лучше не дергать ее до спринта», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Олимпийские игры стартуют сегодня, 4 февраля. Открытие начнется в 15.00 (мск). Соревнования продлятся до 20 февраля. Будет разыграно 109 комплектов медалей.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://tass.ru/sport/13618851
Олимпиада
Елена Вяльбе
Сергей Устюгов
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