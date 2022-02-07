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Сегодня, 15:05

На Олимпиаде в Пекине впервые исполнен концерт Чайковского вместо гимна России

Роман Шишов
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото AFP
Денис Спицов.
Фото AFP
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На Олимпиаде в Пекине прошла торжественная церемония награждения лыжников по итогам скиатлона.

Олимпийским чемпионом в этой гонке вчера стал российский лыжник Александр Большунов. В его честь впервые на этой Олимпиаде прозвучал концерт Чайковского.

Из-за санкций ВАДА в честь россиян не может звучать национальный гимн. Он заменен фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Второе место в стартовой гонке Игр-2022 занял россиянин Денис Спицов. Замкнул тройку финский лыжник Иво Нисканен.

Медали лыжникам были вручены при участии президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая также является членом совета Международной федерации лыжного спорта. Вяльбе вчера прилетела в Пекин, а трансляцию гонки смотрела на борту самолета.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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