Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 07:34

Губерниев сообщил, что мужской масс-старт могут перенести из-за сильного ветра

Сергей Разин
корреспондент

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о возможном переносе начала мужского масс-старта Олимпиады-2022.

«Гонка сегодня под вопросом, штормовое предупреждение!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Ранее из-за непогоды были перенесены командные соревнования в параллельном слаломе.

Начало мужского масс-старта у лыжников запланировано на 9:00 (мск). От России в марафоне примут участие Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Денис Спицов.

Олимпиада
Дмитрий Губерниев
6
1
Читайте также
Выход в финал несколько раз висел на волоске. Но Россия выбралась и сразится за золото!
Ирина Слуцкая: «Рядом с Камилой должны быть люди, которые ей вложат в голову, что жизнь не заканчивается»
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада 2022: Большунов vs Клебо в масс-старте, наши против китайской пары в фигурке. Онлайн-трансляция 19 февраля
Мужской марафон на Олимпиаде в Пекине перенесли на час и сократили до 30 километров
Разгоняющий экипажа Гайтюкевича Лаптев рассчитывает побороться за медали на Олимпиаде
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 19 февраля
Большунов в самой жесткой гонке Олимпиады: какая тактика принесет золото?
Россия идет на рекорд по медалям. А Китай обгонит США на зимней Олимпиаде, если победит наших фигуристов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нортуг: «Клебо достаточно хорош, чтобы взять золото в марафоне на Олимпиаде-2022»

Мужской марафон на Олимпиаде в Пекине перенесли на час и сократили до 30 километров
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости