Губерниев сообщил, что мужской масс-старт могут перенести из-за сильного ветра

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о возможном переносе начала мужского масс-старта Олимпиады-2022.

«Гонка сегодня под вопросом, штормовое предупреждение!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Ранее из-за непогоды были перенесены командные соревнования в параллельном слаломе.

Начало мужского масс-старта у лыжников запланировано на 9:00 (мск). От России в марафоне примут участие Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Денис Спицов.