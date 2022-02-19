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Сегодня, 13:11

Матыцин: «Поздравляю Большунова — настоящий король лыж!»

Матыцин поздравил Большунова с победой в масс-старте на Олимпиаде в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил Александра Большунова с победой в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

«Поздравляю Александра Большунова — настоящий король лыж! Теперь он трехкратный олимпийский чемпион, и наша страна невероятно гордится такой самоотдачей, упорством и максимализмом Александра. Вдвойне приятно, что королем лыж Александр стал именно на Олимпийских играх!

Серебряный призер Иван Якимушкин выдал отличную гонку, обойдя сложного соперника, лидера большей части дистанции. Первая медаль Игр для Ивана, но от этого ещё более ценная! К сожалению, из-за погодных условий гонку перенесли и сократили до дистанции в 28,4 км. Но, как сказал Саша, он был готов бежать и 50 км. Наши ребята были отлично настроены и показали невероятный результат.

Благодарю за отличную работу лыж наших сервисменов. Поздравляю президента и главного тренера Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе, тренерские штабы Юрия Бородавко и Олега Перевозчикова. Желаю удачи нашим девушкам в завтрашней гонке», — приводит пресс-служба министерства спорта слова Матыцина.

Сегодня, 19 февраля Большунов выиграл масс-старт на Олимпиаде в Пекине и стал трехкратным олимпийским чемпионом. Серебряным призером стал еще один россиянин Иван Якимушкин, бронза — у норвежца Симена Крюгера.

Олимпиада 2022: Александр Большунов (справа) и&nbsp;Иван Якимушкин. Олимпиада 2022: Большунов выиграл масс-старт, Якимушкин — второй, Клебо сошел! Онлайн-трансляция 19 февраля

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Олег Матыцин
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