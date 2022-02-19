Большунов будет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады в Пекине

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов будет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады-2022 в Пекине (Китай), сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.

25-летний Большунов завоевал пять медалей на Играх-2022 — три золота, одно серебро и одну бронзу.

После заключительной гонки на Олимпиаде спортсмен так ответил на вопрос о почетной роли: «Не знаю, посмотрим. Ждать осталось недолго. Скажут — понесу. Я за».

Закрытие Олимпиады-2022 пройдет в Пекине в воскресенье, 20 февраля.

На открытии Игр знаменосцами команды ОКР были хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.