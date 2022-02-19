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Сегодня, 13:05

Большунов будет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады в Пекине

Александр Большунов.
Фото Getty Images
Александр Большунов.
Фото AFP
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Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов будет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады-2022 в Пекине (Китай), сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.

25-летний Большунов завоевал пять медалей на Играх-2022 — три золота, одно серебро и одну бронзу.

После заключительной гонки на Олимпиаде спортсмен так ответил на вопрос о почетной роли: «Не знаю, посмотрим. Ждать осталось недолго. Скажут — понесу. Я за».

Закрытие Олимпиады-2022 пройдет в Пекине в воскресенье, 20 февраля.

На открытии Игр знаменосцами команды ОКР были хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220219/bolshunov-1773759801.html
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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