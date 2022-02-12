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Сегодня, 11:54

«Они герои нашей страны!». Легков эмоционально отреагировал на победу российских лыжниц в эстафете

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Легков отреагировал на победу российских лыжниц в эстафете на Олимпиаде-2022
Антон Иванов

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу женской сборной России по лыжным гонкам в эстафете 4x5 км на Олимпиаде в Пекине.

«Наконец-то это случилось! Я так долго ждал Олимпийского золота у девчонок. Спустя долгое время они достигли того, о чем мечтали все. Безумно счастлив за них. Сегодня они настоящие герои нашей страны. Провели просто замечательную гонку, даже не придраться. Поздравляю из от всей души, браво!», —сказал Легков «СЭ».

В составе российской команды выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Сборная России завоевала третью золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. На счету команды также 4 серебряных и 6 бронзовых наград.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Легков
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