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Сегодня, 11:51

Российские лыжницы в девятый раз выиграли эстафету на Олимпиаде

Анна Горшкова
Корреспондент

Российские лыжницы в 9-й раз выигрывают эстафету на Олимпиаде, с учетом побед СССР.

Впервые советские спортсменки выиграли золото в эстафете на Олимпиаде-1964, а затем в 1972 году в Саппоро. Тогда гонки проходили в формате 3 х 5 км.

На Олимпиаде-1976 впервые была проведена эстафета 4 х 5 км и в ней первое место заняла сборная СССР. Последний раз советские спортсменки выигрывали золото в гонке в 1988 году в Калгари.

На Олимпиаде-1992 Россия выступала под названием Объединенная команда советских республик и тоже заняла первое место в эстафете.

В 1994 году в Лиллехаммере в олимпийской эстафете впервые принимала участие сборная России, которая завоевала золотые медали. Затем первые места в гонке были в 1998 году в Нагано и на Олимпиаде-2006.

Сегодня, 12 февраля, российские лыжницы в девятый раз выиграли золото в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине. В составе сборной России выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Россия на Играх
Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
Наталья Непряева
Татьяна Сорина (Алешина)
Юлия Ступак (Белорукова)
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