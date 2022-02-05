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Сегодня, 18:15

Губерниев: «У Вяльбе есть ореол, но он мешает обращать внимание на определенные проблемы»

Иван Шитик
Корреспондент

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев дал оценку выступлению российских лыжниц в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

«Радуюсь успеху Непряевой, но вопросов к группе Крамера очень много. Ступак вообще не готова. Ощущение, что люди на повороте не понимают, в какую сторону руль крутить. Понятно, что Непряева потрясающая, но она воспитанница и занимается в группе Бородавко», — сказал Губерниев «Чепионату».

Также комментатор отметил, что решающее слово должно остаться за главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе.
«У Вяльбе есть ореол, хотя она, конечно, большой молодец. Но этот ореол мешает обращать внимание на определенные проблемы. К примеру, на плохую готовность лыж.

Нам еще бежать эстафету. Надеюсь, Ступак будет добирать через старты. Но сегодня Юля была совсем на себя непохожа, отстала с первых метров дистанции», — добавил Губерниев.

Победительницей скиатлона в субботу стала норвежка Тереза Йохауг, серебро завоевала россиянка Наталья Непряева. Юлия Ступак же финишировала на 24-м месте.

 
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Источник: https://www.championat.com/
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Дмитрий Губерниев
Елена Вяльбе
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