Панарин забил, но слишком поздно. Бобровский и Тарасенко — в финале Кубка Стэнли!
НХЛ. Плей-офф. Финал восточной конференции. Шестой матч
«Флорида» — «Рейнджерс» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы: Беннетт — 6 (Родригес), 19:10 — 1:0. Тарасенко — 3 (Лунделл, Луостаринен), 49:08 — 2:0. Панарин — 5 (Трочек, Фокс), 58:20 — 2:1.
Вратари: Бобровский — Шестеркин (57:26 — 58:20, 58:38).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 34 (13+11+10) — 23 (9+9+5).
Наши: Куликов (14.23/0/+1), Тарасенко (14.11/3/+1) — Панарин (22.22/4/0).
2 июня. Санрайз. Amerant Bank Arena.
Счет в серии: 4-2.
«Рейнджерс», выиграв регулярный чемпионат, подписали сами себе приговор. Этот «проклятый» трофей так и останется единственным для команды из Нью-Йорка в этом сезоне.
Болельщики «Рейнджерс» вполне могут предъявлять претензии к лидерам атаки, которые завалили серию с «Пантерами». У Крайдера и Зибанежада за шесть матчей лишь по два набранных очка, у Артемия Панарина немного больше — четыре. Пожалуй, только к Игорю Шестеркину не может быть никаких вопросов. Но только его стараний оказалось мало.
Первый период шестого матча серии «Флорида» провела лучше противника и закономерно открыла счет: после броска Сэма Беннетта шайба попала в крестовину и совсем немного пересекла линию ворот Шестеркина. Наглядное пособие, что в плей-офф каждый миллиметр имеет значение.
В начале третьего периода российский голкипер сделал важнейший сейв после броска Владимира Тарасенко, оставив свою команду в игре. Однако спустя всего несколько минут россиянин все-таки забросил, а его шайба окажется победной.
Отличную серию провел нн только Шестеркин, но и голкипер «Флориды» Сергей Бобровский: лишь в одном матче он пропустил более двух шайб. В остальных пяти встречах у атаки «Пантерз» была не самая сложная задача: забить хотя бы трижды для победы.
Бобровский был максимально близок к «сухарю» сегодня, но оформить его россиянину не удалось: менее чем за две минуты до конца Панарин размочил счет и внес интригу в матч.
На большее «Рейнджерс» не хватило, а гол Панарина оказался последним для команды из Нью-Йорка в этом сезоне. Всего с учетом плей-офф форвард отличился в этом сезоне 54 раза — личный рекорд.
«Флорида» второй год подряд сыграет в финале. И если в прошлом сезоне это было неожиданностью, то сейчас все закономерно: «Пантерз» отлично провели регулярку и уверенно прошли в плей-офф всех конкурентов на «Востоке».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 3
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|2.06
|03:00
|
Флорида – Рейнджерс
|2 : 1