Послематчевая пресс-конференция.

Ислам Махачев задушил Дастина Порье в 5-м раунде и провел третью защиту пояса в легком весе UFC.

Президент организации Дана Уайт выписал ему аж 100 000 долларов двумя бонусами — за бой и выступление вечера, но при этом жестко отмел идею, что дагестанец сейчас лучший боец мира.

Самое интересное из высказываний Уайта — в нашей подборке.

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О бое Махачев — Порье

«Ислам сегодня забирает 100 тысяч, бой вечера, выступление вечера. Невероятный бой, оба парня копали глубоко, абсолютная война, Ислам чертовски жесткий, талантливый, он съел сегодня тяжелые удары в корпус, съел локоть в лоб.

Порье проделал великолепную работу в защите от тейкдаунов, вставании, смог защититься от сабмишенов в 1-м раунде. Он знал, чего ожидать, я уверен, работал над этим весь кэмп».

Бой Ислам Махачев — Дастин Порье. Фото USA Today Sports

О том, почему первый номер PFP — Джонс, а не Махачев

«Ислам — один из величайших легковесов в истории. Он невероятен. Но я не думаю, что он первый номер PFP. Те, кто считает Ислама первым номером PFP, пока Джон Джонс выступает... блин, вы с ума сошли, вы не должны делать никакие рейтинги.

Джон Джонс никогда не проигрывал. Никогда. Он дрался с лучшими в мире. Когда вы вдумаетесь в то, что такое первый номер PFP... Он поднялся в тяжелый вес и уничтожил соперника. Пока Джон Джонс активно дерется, никто другой не может быть первым номером PFP.

Если вы вдумаетесь в то, что такое PFP... Ислам дрался с Волкановски, который на вес ниже его. А Джонс побил всех в полутяжах, а потом побил тяжа, как будто это ерунда какая-то. Джонс — величайший боец среди всех боевых видов. Когда вы представляете самого опасного чувака в мире, который сейчас войдет в комнату, — каждый раз представляется именно входящий Джонс. Никаких вопросов. Ислам хочет второй пояс? Я не знаю, нам он ничего такого не говорил.

Активность? Джонс не дрался три года? Окей, мне нравится этот вопрос. Никто спустя три года простоя не выглядел прежним, даже Али. Джонс после трех лет простоя прошел сквозь первого номер в тяжах, как будто это ерунда какая-то. Он лучший в истории. Заведите Джонса в комнату с любым бойцом в мире, из этой комнаты выйдет только Джонс».

Дана Уайт. Фото Global Look Press

О бое Царукян — Махачев в России и Владимире Путине

Эту часть конференции лучше дать в формате «вопрос — ответ».

— Есть ли хоть какой-то шанс сделать бой Царукян — Махачев в России?

— В России? Вот, кстати, бой, который нужно делать. Этот бой все хотят увидеть. На месте Ислама я даже не думал бы пока о подъеме в другой вес, когда у тебя такой бой. Но насчет проведения этого боя в России... я не знаю. Бой с Царукяном нам нравится, мы будем его делать.

— Политически вы можете сделать такой бой в России?

— Не имею ни малейшего представления.

— Если бой пройдет в России, хотели бы вы, чтобы его посетил Путин, как сегодня турнир посетил Трамп?

— Президент любой страны, который посетит наш ивент, — для нас это, конечно, будет круто, будет честью. Конечно, если турнир будет в России, президент страны на нашем турнире будет более чем приветствоваться.

Ислам Махачев. Фото USA Today Sports

О том, заканчивать ли Порье карьеру

«Мы говорили с ним после боя с Сен-Дени... у многих бойцов есть паранойя: ох, меня специально кинули под этого, ох, хотите, чтобы меня побили и так далее. Мы просто даем тебе бои, выиграешь ты или проиграешь — это тебе решать.

Мы ставим тебя в такие позиции, чтобы ты достиг величия. Думаю, после боя с Сен-Дени уверенности у Дастина прибавилось, он камбэкнул, почти выиграл сегодня титул чемпиона мира. Ему решать, уходить или нет. Он звезда. Как он себя чувствует, что дальше, он сам разберется».