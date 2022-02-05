Ступак: «Удивительно, насколько сильно спортсмен любит свое дело, но настолько же сильно оно может ранить»

Ступак заявила, что любимой дело может очень сильно ранить и принести много сложностей

Российская лыжница Юлия Ступак выложила в Instagram новый пост после неудачного выступления в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022.

«Я наверно должна что-то сказать... Удивительно, насколько сильно спортсмен любит свое дело, но настолько же сильно оно может его ранить и принести много сложностей. И в тоже время, спорт поднимает меня до небес. Всем спасибо за поддержку. Сегодня я стала еще сильнее», — написала Ступак.

Спортсменка заняла 24-е место по итогам гонки. Отставание от первого места составило более четырех минут.

Золотую медаль в скиатлоне завоевала норвежка Тереза Йохауг, серебро у россиянки Натальи Непряевой, замкнула тройку призерок австрийка Тереза Штадлобер.