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Сегодня, 17:21

Ступак: «Удивительно, насколько сильно спортсмен любит свое дело, но настолько же сильно оно может ранить»

Ступак заявила, что любимой дело может очень сильно ранить и принести много сложностей
Анна Горшкова
Корреспондент

Российская лыжница Юлия Ступак выложила в Instagram новый пост после неудачного выступления в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022.

«Я наверно должна что-то сказать... Удивительно, насколько сильно спортсмен любит свое дело, но настолько же сильно оно может его ранить и принести много сложностей. И в тоже время, спорт поднимает меня до небес. Всем спасибо за поддержку. Сегодня я стала еще сильнее», — написала Ступак.

Публикация от Yulia Stupak (Belorukova) (@yulia_belorukova)

Спортсменка заняла 24-е место по итогам гонки. Отставание от первого места составило более четырех минут.

Золотую медаль в скиатлоне завоевала норвежка Тереза Йохауг, серебро у россиянки Натальи Непряевой, замкнула тройку призерок австрийка Тереза Штадлобер.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Юлия Ступак (Белорукова)
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