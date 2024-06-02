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В финале ЛЧ выходят 22 футболиста, а побеждает всегда «Реал». Эту команду нельзя обыграть, если не пользуешься шансом

«Реал» выиграл в 15-й раз Лигу чемпионов
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Футболисты «Реала» празднуют победу в Лиге чемпионов.
Фото Reuters
Футболисты «Реала» празднуют победу в Лиге чемпионов.
Фото Reuters
Карло Анчелотти.
Фото Reuters
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Игорь Рабинер — о финале Лиги чемпионов.

Футбол — такая штука, что в нем всегда надеешься на чудо, даже если шанс на него — мизерный. И самое интересное, что иногда надежда оправдывается, а порой оказывается к этому близка. Как сейчас. До поры.

Знаю давних болельщиков «Реала», уважаю их. Например, классного музыкального журналиста Михаила Марголиса. И знающего жизнь и людей Карло Анчелотти очень уважаю, и великих «стариков» Тони Крооса с Лукой Модричем. Но сам в этом матче поддерживал «Боруссию», потому что болеть за явного фаворита неинтересно.

Карло Анчелотти. Анчелотти — великий футбольный художник. Он делает обыденные вещи произведением искусства

И первый тайм Дортмунд провел здорово. Лучше «Реала». Что, впрочем, ничего «Боруссии» не гарантировало и говорило только о том, что та не обделалась. А такой сценарий исключать не следовало. Смотреть, как немцы раз за разом переходят от обороны к атаке через центр и создают моменты, было одно удовольствие. Но без голов долго так продолжаться не могло.

И что-то Папа Карло в перерыве зацементировал в середине поля, подкрутил какие-то гайки. Быстрые выходы в атаку через центр, в первом тайме постоянные, у «Боруссии» во втором перестали получаться вообще.

«Реал» с каждой десятиминуткой явно распрямлялся, и вектор игры смещался не в пользу Дортмунда (хотя и он ни в коем случае не сдувался). У «Боруссии» перестали проходить быстрые атаки, а контроль мяча ни к чему дельному не приводил. К середине второго тайма стало нарастать ощущение творческого тупика у немецкой команды. А «Реал» на опыте просто ждал, когда эти резвые парни выдохнутся и станут «тепленькими»...

Карло Анчелотти.
Фото Reuters

В плане судейства словенца Славко Винчича меня очень насторожила желтая Шлоттербеку. Там ведь как было? Сначала — откровенный нырок Винисиуса у бровки, что на повторе очевидно. И Винчич имел все основания показать бразильцу желтую. А она у него была бы вторая...

Но желтой нет. И Шлоттербек подходит к судье и что-то говорит ему, подчеркиваю, в неагрессивной манере, не размахивая руками, не «пересаливая». Сильно сомневаюсь, что при отсутствии мимики и жестикуляции он мог оскорбить судью. Но желтую центральный защитник «Боруссии» получил тут же. И я мигом подумал и о том, что за ней последует вторая, и о том, что даже такая первая заставит немца намного сдержаннее вести себя в единоборствах — со всеми вытекающими. Кстати, по желтой Забитцеру, последовавшей сразу за первой, и тоже за разговоры, у меня вопросов не возникло — там агрессивное поведение было налицо.

&laquo;Реал&raquo; в&nbsp;15-й раз стал победителем Лиги чемпионов. «Реал» опять выиграл финал, позволив сопернику выглядеть лучше. Как это работает каждый раз?

К счастью, во втором тайме опасения удаления в составе дортмундцев не оправдались. Возможно, потому что у судьи не возникло необходимости подставляться — «Реал» забил и все решил сам.

Между тем сам факт назначения Винчича, далеко не самого именитого арбитра, вызывает любопытство. И пусть кто-то попробует сказать, что это и словенское гражданство президента УЕФА Александра Чеферина — случайное совпадение. Посмеюсь.

Но на исход финала судейство не повлияло. «Реал» забрал очередной титул без скандала. И на том спасибо.

Все получилось как всегда. На что я вообще надеялся? Как Анчелотти мог проиграть Терзичу? Анчелотти — Терзичу? Гари Линекер как-то сказал, что в футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы. Применительно к финалам Лиги чемпионов можно чуть переиначить этот тезис — человека все еще 22, но побеждает тут «Реал».

Футболисты «Реала» празднуют победу в Лиге чемпионов.
Фото Reuters

При всей прекрасной игре «Боруссии» в первом тайме — а значит, и отличной домашней работе главного тренера «шмелей». При совершенно фантастической беговой работе Дортмунда. Но матч состоит из 90 минут, а не 45. А Папа Карло — стратег.

Не знаю, что было бы, открой «Боруссия» счет. Но ты можешь на что-то рассчитывать, играя против «Реала», только если реализуешь свои моменты. После первого тайма казалось, что все у Мадрида идет не по плану — кроме того, что не пропустили.

А потом Папа Карлище просто поднял бровь... И теперь кажется, что он все так и задумывал. У него даже Данни Карвахаль забивает победный в Лиге чемпионов! А «Боруссии» просто спасибо за финал...

Когда все закончилось, вспомнился вдруг фрагмент из нашего недавнего интервью с Витей Кравченко о Василии Уткине: «Когда мы общались, он болел только за «Реал». То, что он публично называл себя болельщиком «Спартака», относилось к детству, но потом он за него точно не болел. А вот за «Реал» — до последнего дня. Это — точно».

Вася там сейчас рад.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Василий Уткин
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