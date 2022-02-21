Бородавко высказался о выступлении Большунова в марафоне на Олимпиаде в Пекине

Личный тренер российского лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко высказался о выступлении спортсмена на Олимпиаде в Пекине. Специалист рассказал, почему Большунов расстроился, узнав, что из-за погоды марафонскую гонку сократили с 50 до 30 км.

— Большунов, знаю, расстроился, когда организаторы сократили мужскую марафонскую дистанцию до 30 км. А с вашей точки зрения, ему облегчили победу?

— Расстроился он понятно почему: выиграть в Пекине марафон было для него одной из наиболее первостепенных задач. Он слишком сильно мечтал добиться звания короля лыж. То есть выиграть и скиатлон, и 50 км. Поэтому, когда гонку урезали, первое, что промелькнуло у Саши в голове, что из-за этой меры гонка может не засчитаться. Кроме того, Саша проделал перед Играми очень большой объем работы и благодаря этому поднял как общую, так и соревновательную выносливость на очень высокий уровень. То есть объективно марафонская гонка работала гораздо больше в его пользу, нежели любая другая дистанция. При таких тяжелых погодных и высотных условиях, как в Пекине, очень трудно уйти в отрыв. Это проще сделать спортсменам, которые обладают ярко выраженным спринтерским рывком.