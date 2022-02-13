Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 12:22

Эмоции Вяльбе во время победной эстафеты на Олимпиаде в Пекине. Видео

Роман Шишов
Корреспондент
Сборная России по лыжным гонкам.
Фото Getty Images

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе начала победно вскидывать руки за 15 секунд до финиша российского лыжника Сергея Устюгова в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Видео этого момента выложил Олимпийский комитет России.

Сегодня, 13 февраля, команда в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова стала первой на Олимпиаде в Пекине в эстафете 4x10 км.

Последний раз в этом виде программы побеждали еще советские спортсмены в 1980 году на Играх в Лейк-Плэсиде. Тогда выиграли Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.

Елена Вяльбе
0
Читайте также
Половина Олимпиады прошла. Что с медальным планом России?
Так творится история! Наши лыжники впервые за 42 года стали олимпийскими чемпионами в эстафете
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Губерниев: «Загурский и Шашилов ужасно подготовили сборную, их стоит уволить»
Все на «Теслах», очереди на ПЦР-тесты и военные на улицах. Как живет Пекин во время Олимпиады
Тихонов отреагировал на выступление российских биатлонисток в гонке преследования
Золото и финиш с флагом в лыжной эстафете! Гонки преследования в биатлоне. Онлайн-трансляция 13 февраля
Бородавко — о мужской эстафете: «Сегодня настрой наших ребят был изначально на победу»
«Рад, что наконец выиграли!» Вылегжанин — о победе в мужской эстафете
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев — о золоте в эстафете: «Россия продолжает творить историю, невероятная победа!»

«Рад, что после меня выросло такое поколение!» Зимятов — о золоте лыжников в эстафете
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости