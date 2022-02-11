Бородавко одним словом оценил серебро Большунова в разделке на 15 км

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на серебро Александра Большунова в гонке с раздельным стартом на 15 километров.

«Второе место — очень достойный результат. Я рад серебру, это хороший результат. Мы вновь показали отличную гонку. Было важно убежать от Клебо. Поздравляю Сашу, он красавец», — сказал Бородавко.

Финский лыжник Иво Нисканен завоевал золото в гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине. Серебряным призером стал россиянин Александр Большунов, который уступил Нисканену 23,2 секунды. Бронзовый призер — норвежец Йоханнес Клебо.

Большунов в четвертый раз в карьере стал серебряным призером Олимпийских игр, также на его счету по одной золотой и бронзовой наградам.