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Сегодня, 11:22

Бородавко одним словом оценил серебро Большунова в разделке на 15 км

Екатерина Звенигородская
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Антон Иванов
Александр Большунов.
Фото Reuters

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на серебро Александра Большунова в гонке с раздельным стартом на 15 километров.

«Второе место — очень достойный результат. Я рад серебру, это хороший результат. Мы вновь показали отличную гонку. Было важно убежать от Клебо. Поздравляю Сашу, он красавец», — сказал Бородавко.

Финский лыжник Иво Нисканен завоевал золото в гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине. Серебряным призером стал россиянин Александр Большунов, который уступил Нисканену 23,2 секунды. Бронзовый призер — норвежец Йоханнес Клебо.

Большунов в четвертый раз в карьере стал серебряным призером Олимпийских игр, также на его счету по одной золотой и бронзовой наградам.

Олимпиада
Александр Большунов
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