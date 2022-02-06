«Из-за Сочи-2014 вы дали презумпции невиновности пинок». Американский журналист о вопросе про допинг Большунову

Журналист из США считает, что допинговый скандал в Сочи повлиял на отношение к чистоте российских спортсменов

Американский журналист FasterSkier Натаниэль Херц рассказал, как допинговый скандал после Олимпиады-2014 в Сочи повлиял на отношение к чистоте российских спортсменов.

— В России убеждены: вы поступили неправильно. Вопрос был провокацией.

— Я думаю, у нас разные стандарты того, что допустимо для СМИ. В России и США понятия журналистики отличаются. По-настоящему провокационное — это что? Убивают ли в России журналистов? В нашей системе координат правильно задавать много вопросов.

Знаете, я считаю Большунова прекрасным лыжником и незаурядным спортсменом. И поэтому, на каком-то уровне, мне неудобно спрашивать его про допинг. Ведь это предполагает, что я сомневаюсь в его чистоте, хотя у него никогда не было положительных тестов. У него должна быть презумпция невиновности. Но из-за Сочи-2014 вы дали презумпции невиновности пинок.

Знаете, я также освещаю государственное управление и политику. И поэтому привык быть немного скептичным и задавать трудные вопросы. Так что не знаю. Надеюсь, русские болельщики не будут принимать это на свой счет. У вас отличная страна. Но я просто делаю свою работу, понимаете?

После триумфа российских лыжников в Сочи-2014 на марафоне один канадский тренер сказал мне, что это было похоже на читерство. Я задал соответствующий вопрос на точно такой же пресс-конференции.

Тогда все просто посмеялись. А что было дальше, вы и сами знаете.

Допинговый скандал в российском спорте разгорелся в 2015 году, когда отечественные легкоатлеты были обвинены в массовых нарушениях антидопинговых правил. ВАДА провело расследование, в ходе которого выяснилось, что РУСАДА скрывало факты применения допинга российскими спортсменами, в том числе на Играх-2014 в Сочи. Скандал затронул многие виды спорта, некоторые атлеты лишились медалей главных стартов. В результате расследования часть отечественных спортсменов не попала на Олимпиаду-2016, а в Пхенчхан-2018 отправилась команда «Олимпийских атлетов из России» без флага и гимна.